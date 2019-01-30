Bursaspor'da Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları
27 dakika önce
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü sahasında Atiker Konyaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba
yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas, pres ve hücum çalışmalarıyla tamamlandı.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:36 Kaynak: AA
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