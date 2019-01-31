Bursaspor'da Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları
47 dakika önce
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını 21 yaş altı takımıyla yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.
Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor
ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını 21 yaş altı takımıyla yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ligin 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Bursaspor, 21 yaş altı takımıyla Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde hazırlık maçına çıktı.
35'er dakikalık iki devre halinde oynanan müsabakadan Bursaspor A takımı 3-2 galip ayrıldı. Maçta, kiralık olarak gittiği MKE Ankaragücü
'nden dönen Kubilay Kanatsızkuş da forma giydi.
A takımın gollerini Kubilay Kanatsızkuş, Ramazan Keskin
ve Burak Kapacak kaydetti. 21 yaş altı takımının golleri ise Ali Akman
ve Hürrem Akkuş
'tan geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:10 Kaynak: AA
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