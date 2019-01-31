Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Bursaspor'da Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

47 dakika önce

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını 21 yaş altı takımıyla yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.

Bursaspor'da Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını 21 yaş altı takımıyla yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ligin 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Bursaspor, 21 yaş altı takımıyla Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde hazırlık maçına çıktı.

35'er dakikalık iki devre halinde oynanan müsabakadan Bursaspor A takımı 3-2 galip ayrıldı. Maçta, kiralık olarak gittiği MKE Ankaragücü'nden dönen Kubilay Kanatsızkuş da forma giydi.

A takımın gollerini Kubilay Kanatsızkuş, Ramazan Keskin ve Burak Kapacak kaydetti. 21 yaş altı takımının golleri ise Ali Akman ve Hürrem Akkuş'tan geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:10 Kaynak: AA

Spor
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