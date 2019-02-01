Bursaspor'da Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü sahasında Atiker Konyaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba
yönetimindeki antrenman, 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan ve el topu oyunuyla devam eden antrenmanın son bölümde taktik çalışıldı.
Sakatlığı süren Diafra Sakho
antrenmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan kaleci Okan Kocuk
salonda çalıştı.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:21 Kaynak: AA
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