Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Bursaspor'da Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bursaspor'da Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman, 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan ve el topu oyunuyla devam eden antrenmanın son bölümde taktik çalışıldı.

Sakatlığı süren Diafra Sakho antrenmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan kaleci Okan Kocuk salonda çalıştı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:21 Kaynak: AA

Bursaspor, Atiker Konyaspor, Spor
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