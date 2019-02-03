Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Bursaspor'da Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor'da Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti.

Yeşil-beyazlılar, antrenmanın son bölümünde taktik çalışma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:56 Kaynak: AA

İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Atiker Konyaspor, Spor
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