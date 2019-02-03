Bursaspor'da Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba
yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti.
Yeşil-beyazlılar, antrenmanın son bölümünde taktik çalışma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:56 Kaynak: AA
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