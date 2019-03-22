Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

Bursaspor'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

6 dakika önce

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bursaspor'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, karşılıklı pas çalışması ve yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Bu arada, idman öncesinde Bursasporlu futbolcular, orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın doğum gününü kutlayarak pasta kesti.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:47 Kaynak: AA

Spor
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