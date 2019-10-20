Bursaspor'da bahar havası

Bursaspor, Cesar Grup Ümraniyespor galibiyetiyle birlikte moral buldu. 2 dakikada bulduğu goller ile eksik oynamasına karşın maçı çevirerek sahadan 2-1 galip ayrılan yeşil beyazlılar, evindeki 4'üncü maçından da 3 puanla ayrılmayı başardı.

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor, haftaya lider giren Cesar Grup Ümraniyespor karşısında unutulmaz bir dönüşe imza attı. Mamadou Diarra'nın gördüğü kırmızı kart sonrası son çeyrek dilimi eksik oynamasına karşın Timsah, iki dakikada bulduğu gollerde yenik durumdan maçı 2-1 çevirmeyi başardı. Böylelikle rakibiyle arasındaki puan farkının açılmasını da engelleyen yeşil beyazlılar, hem İstanbul ekibiyle puan farkını 2'ye düşürdü, hem de evindeki yenilmezlik serisini devam ettirdi. Bu sezon ligde sahasında oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılan Bursaspor, Balıkesirspor ile birlikte sahasındaki 4 maçı da kayıpsız geçen iki ekipten biri konumunda yer alıyor.

KUBİLAY, KANATLANDI

Bursaspor'a galibiyeti getiren şık gole imza atan Kubilay Kanatsızkuş, 3 maçlık aranın ardından yeniden rakip fileleri havalandırdı. Son olarak dördüncü haftadaki Osmanlıspor maçında gol sevinci yaşayan genç forvet, böylelikle ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı. 22 yaşındaki oyuncunun aynı zamanda 2 de asisti bulunuyor. Kritik anlarda sahneye çıkan başarılı oyuncunun yanı sıra; Bursaspor'un diğer golünü kaydeden Anıl Karaer de bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Deneyimli savunma oyuncusu, son olarak 8 Aralık 2018'de Osmanlıspor formasıyla, Afjet Afyonspor'a karşı fileleri havalandırmıştı.

BAŞKAN MESTAN: ŞEHİR SİZE GÜVENİYOR

Bursaspor'un galibiyeti şehirdeki atmosferi de değiştirdi. Bursaspor Başkanı Mesut Mestan , galibiyet sonrası soyunma odasına inerek oyuncularını kutladı. Başkan Mestan burada yaptığı konuşmada, "Bugün lige yeni başlıyoruz. Bu haftaki maç da çok önemli. Biz sizlere çok güveniyoruz. Şehir de size güveniyor. Oynayan oynamayan hepiniz yetenekli futbolcularsınız. Elinizden gelen gayreti göstereceğinize inanıyorum. İnşallah buradan hepimiz mutlu olarak ayrılırız. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

SELÇUK ÖNCE TEPKİ GÖRDÜ, SONRA ALKIŞLANDI