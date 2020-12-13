Bursaspor'da bahar havası

TFF 1'inci Lig'de sezona istikrarsız başlayan Bursaspor, son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle moral buldu. Yeşil-beyazlılar, Yılport Samsunspor karşısında maçın son yarım saatini 10 kişi oynamasına rağmen, 3-0'lık sonuçla sezonun en farklı galibiyetini aldı.

Sezon başında transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan, yoluna genç oyuncularıyla devam eden Bursaspor, TFF 1'inci Lig'de yükselişe geçti. Ligin şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Yılport Samsunspor karşısında yakaladığı şansları değerlendiren Bursa temsilcisi, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Hafta içi ligde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek çıkışının sinyallerini veren Bursaspor; Ziraat Türkiye Kupası randevusunda da 1922 Konyaspor'u 1-0 ile geçerek üst tur sevinci yaşadı. Bu sezon ilk kez üst üste üç maçını kazanan Bursaspor, ligde iddiasını sürdürdü.