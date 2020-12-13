Bursaspor'da bahar havası - Son Dakika

Bursaspor'da bahar havası

13.12.2020 10:43
Bursaspor'da bahar havası, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de sezona istikrarsız başlayan Bursaspor, son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle moral buldu.

TFF 1'inci Lig'de sezona istikrarsız başlayan Bursaspor, son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle moral buldu. Yeşil-beyazlılar, Yılport Samsunspor karşısında maçın son yarım saatini 10 kişi oynamasına rağmen, 3-0'lık sonuçla sezonun en farklı galibiyetini aldı.

Sezon başında transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan, yoluna genç oyuncularıyla devam eden Bursaspor, TFF 1'inci Lig'de yükselişe geçti. Ligin şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Yılport Samsunspor karşısında yakaladığı şansları değerlendiren Bursa temsilcisi, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Hafta içi ligde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek çıkışının sinyallerini veren Bursaspor; Ziraat Türkiye Kupası randevusunda da 1922 Konyaspor'u 1-0 ile geçerek üst tur sevinci yaşadı. Bu sezon ilk kez üst üste üç maçını kazanan Bursaspor, ligde iddiasını sürdürdü.

Deneyimli oyuncusu Özer Hurmacı'nın kırmızı kart görmesiyle Yılport Samsunspor maçının son yarım saatini 10 kişi oynayan yeşil-beyazlılar, sezonun da en farklı galibiyetine ulaştı. Konuk ekibe ligdeki ikinci yenilgisini tattıran Bursaspor, puanını 20'ye yükseltti. Bu galibiyet ile iç sahadaki iyi performansını sürdüren Bursa ekibi, yedinci iç sahada maçında dördüncü kez sahadan kazanarak ayrıldı.Bursasporlu oyuncular, maç sonu büyük sevinç yaşadı. Yeşil beyazlı futbolcular galibiyet sevincini sosyal medya üzerinden şu ifadelerle paylaştı: İsmail Çokçalış: Mücadeleye devam.Emirhan Aydoğan: Bugün (dün) sahada emek veren, müthiş bir mücadele örneği ortaya koyan ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum.Furkan Emre Ünver: Zorlu rakibimiz karşısında gol yemeden kazanmamız çok önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz. Önemli galibiyette emeği geçen herkesi kutluyorum.Özer Hurmacı: Tebrikler takım.Batuhan Kör: Sonuna kadar hak ettiğimiz galibiyet.

Bursaspor'da bahar havası
Bursaspor'da bahar havası
Bursaspor'da bahar havası

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da bahar havası - Son Dakika Spor


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