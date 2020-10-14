Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları sürüyor

14.10.2020 18:53
Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Bursaspor, hafta sonunda karşılaşacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.

Bursaspor, hafta sonunda karşılaşacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti. Yeşil beyazlıların çalışması 1 saat 20 dakika sürdü.

TFF 1.Lig'in 5. haftasında sahasında Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon harekeleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. - BURSA

Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

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