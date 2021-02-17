Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında karşılaşacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarına akşam saatinde yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde ise çift kale maç yapıldı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA