Bursaspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geleceği Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Royal Hastanesi Bandırmasporile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman,1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman ayak tenisi ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA