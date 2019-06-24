Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Başkan Mesut Mestan ve yeni yönetim mazbatasını aldı
Son Dakika Spor Haber

Bursaspor'da Başkan Mesut Mestan ve yeni yönetim mazbatasını aldı

26 dakika önce

- Bursaspor'da Başkan Mesut Mestan ve yeni yönetim mazbatasını aldıBURSA - Bursaspor'da dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan olarak seçilen Mesut Mestan ve yeni yönetim kurulu, mazbatasını bugün aldı.

- Bursaspor'da Başkan Mesut Mestan ve yeni yönetim mazbatasını aldı
BURSA - Bursaspor'da dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan olarak seçilen Mesut Mestan ve yeni yönetim kurulu, mazbatasını bugün aldı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende Başkan Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç, Genel Kurul Divan Başkanı Emre Akçil ile Bursaspor eski yönetiminden Cem Öztürk hazır bulundu. Mestan, mazbatasını Akçil'in elinden alındı. Mestan, "Olağanüstü genel kurulda ben ve yönetimime bu görev tevhit edildi. Bu saatten sonra hepimizin Bursaspor için çalışmasını arzu ediyoruz. Hesaplarımızı kitaplarımızı bir kenara bırakıp hep birlikte çalışarak Süper Lig'e çıkmamızı arzu ediyoruz. Dün dündür, bugün bugündür. Bursaspor hepimizden önemli. Hep birlikte Bursaspor'u layık olduğu yere, Süper Lig'e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Bursaspor, olağanüstü genel kurulunda Denetleme Kurulu Başkanı seçilen Tayfur Serdar Güllülü de mazbatasını, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç'ten aldı.
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonrasında basın mensuplarına poz verdi.
Bursaspor'da Başkan Mesut Mestan ve yeni yönetim mazbatasını aldı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:27 Kaynak: İHA
Mesut Mestan, Bursaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hatay Büyükşehir Belediyespor yeni transferi Magarity'i açıkladı Galatasaray Diagne'yi satacak, yıldızları açıklayacak Emre Belözoğlu, 1 Temmuz'da sağlık kontrolünden geçecek Spor camiasından seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu için paylaşımlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 14:53:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Başkan Mesut Mestan ve yeni yönetim mazbatasını aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]