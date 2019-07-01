Bursaspor'da Basketbol Yönetim Kurulu belli oldu
2 saat önce
Bursaspor'da Basketbol Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu.
Bursaspor
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:18 Kaynak: İHA
'da Basketbol Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu.
Bursaspor Basketbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin
, bugün yönetim kurulundaki isimleri açıkladı. Yönetim kurulu üyeleri Yalçın Cambaz, Onur Çelikyay ve Adnan Orhan olarak belirlendi. - BURSA
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