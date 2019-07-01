Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Basketbol Yönetim Kurulu belli oldu
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Bursaspor'da Basketbol Yönetim Kurulu belli oldu

2 saat önce

Bursaspor'da Basketbol Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu.

Bursaspor'da Basketbol Yönetim Kurulu belli oldu, System.String[]
Bursaspor'da Basketbol Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu.

Bursaspor Basketbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin, bugün yönetim kurulundaki isimleri açıkladı. Yönetim kurulu üyeleri Yalçın Cambaz, Onur Çelikyay ve Adnan Orhan olarak belirlendi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:18 Kaynak: İHA
Sezer Sezgin, Bursaspor, basketbol, Spor
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