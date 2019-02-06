Bursaspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş
ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba
yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 pas pres organizasyonuyla devam etti. Oyuncular, idmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalıştı.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:50 Kaynak: AA
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