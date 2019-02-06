Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları

Bursaspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bursaspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 pas pres organizasyonuyla devam etti. Oyuncular, idmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalıştı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:50 Kaynak: AA

Bursaspor, Beşiktaş, Spor
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