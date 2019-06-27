Bursaspor'da bir ayrılık daha: Vergini, Arjantin'e döndü
12 dakika önce
Bursaspor'da forma giyen Santiago Vergini, ülkesi Arjantin Ligi ekiplerinden San Lorenzo'ya transfer oldu.
Bursaspor
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:39 Kaynak: DHA
'da forma giyen Santiago Vergini, ülkesi Arjantin
Ligi ekiplerinden San Lorenzo
'ya transfer oldu.
Önümüzdeki sezon yoluna Spor Toto 1'inci Lig'de devam edecek olan Bursaspor'da bir ayrılık daha yaşandı. Önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmeyen isimlerden biri olan Santiago Vergini, Arjantin Ligi ekiplerinden San Lorenzo ile anlaşma sağladı. Arjantinli stoperi bedelsiz olarak kadrosuna katan San Lorenzo, transferi sosyal medya hesabından da duyurdu.
Bursaspor'a geçtiğimiz sezon Arjantin'in Boca Juniors
Kulübü'nden bedelsiz olarak kadroya dahil edilen Santiago Vergini, Süper Lig ve Türkiye Kupası
'nda toplam 9 maçta 940 dakika süre alabildi.
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