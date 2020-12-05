Bursaspor'da bir oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Bursaspor Kulübü, bir oyuncularının Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'da, bir oyuncunun Covid-19 PCR testi pozitif çıktı. Yeşil beyazlı kulüp yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi: "Kulübümüz tarafından bugün tüm futbolcu, teknik ekip ve A Takım personelimize yapılan PCR testi sonucunda futbolcu takımımız oyuncularından birinin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." - BURSA