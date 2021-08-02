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Bursaspor'da Bolu kampı sona erdi - Son Dakika

Bursaspor'da Bolu kampı sona erdi

02.08.2021 12:35
Bursaspor'da Bolu kampı sona erdi, System.String[]

Bursaspor'da Bolu kampı sona erdi.

Bursaspor'da Bolu kampı sona erdi. Yeşil-beyazlı takım iki hazırlık maçı yaparken, Samsunspor'a 2-1 yenildi, Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Afyon kampı sonrası gittiği Bolu kampını da tamamladı. Yeşil-beyazlı takım 10 günlük kamp süresince iki de hazırlık maçı yaptı. Samsunspor'a 2-1 mağlüp olan Bursaspor, Ankaragücü ile de 0-0 berabere kaldı. Genç futbolcuların oldukça yoğun tempoda tamamladığı kamp boyunca Teknik Direktör Mustafa Er sık sık not aldı. Transfer tahtasını da açan Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları Bursa'da devam edecek. - BURSA

Bursaspor'da Bolu kampı sona erdi
Bursaspor'da Bolu kampı sona erdi
Bursaspor'da Bolu kampı sona erdi
Bursaspor'da Bolu kampı sona erdi

Ankaragücü, Samsunspor, Bursaspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da Bolu kampı sona erdi - Son Dakika Spor


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