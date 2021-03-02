Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam ediyor
02.03.2021 19:55
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Boluspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Boluspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
TFF 1. Lig'in 25. haftasında pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Bolusporile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde, yağmur altında gerçekleşen idman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla ile devam edecek. - BURSA
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