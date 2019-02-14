Bursaspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları - Bursa

Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba
yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Futbolcular, idmanın son bölümünde taktik çalışması yaptı.
Sakatlıkları bulunan Sakho, Tunay Torun
ve Kubilay Kanatsızkuş antrenmana katılmadı.
Yüzlerce yeşil-beyazlı taraftar, antrenman öncesinde futbolculara destek için tesislere gelerek tezahüratta bulundu.
Antrenmanda bulunan Bursaspor Basketbol Takımı oyuncularını da alkışlayan taraftarlar, iki takım oyuncularıyla da hatıra fotoğrafları çektirdi.