Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Bursaspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

53 dakika önce

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Futbolcular, idmanın son bölümünde taktik çalışması yaptı.

Sakatlıkları bulunan Sakho, Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş antrenmana katılmadı.

Yüzlerce yeşil-beyazlı taraftar, antrenman öncesinde futbolculara destek için tesislere gelerek tezahüratta bulundu.

Antrenmanda bulunan Bursaspor Basketbol Takımı oyuncularını da alkışlayan taraftarlar, iki takım oyuncularıyla da hatıra fotoğrafları çektirdi.

Öte yandan, doğum günü olan Ertuğrul Ersoy için de taraftarlar pasta kesti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:20 Kaynak: AA

Çaykur Rizespor, Bursaspor, Spor
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