Bursaspor'da çifte imza - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor'da çifte imza - Son Dakika Spor

Bursaspor'da çifte imza

16 dakika önce

Bursaspor, Kerem Can Akyüz ve Emrullah Şalk'ı renklerine kattı.

Bursaspor'da çifte imza, System.String[]

Bursaspor, Kerem Can Akyüz ve Emrullah Şalk'ı renklerine kattı.


Yeşil-beyazlılar, Kerem Can Akyüz ve Emrullah Şalk ile anlaşma sağladı. Kerem Can Akyüz ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalanırken, Emrullah Şalk ile de 6 aylık kontrat yapıldı. Kerem Can Akyüz transferinin ardından, "Bu büyük camiaya transfer olduğum için çok mutluyum. Hedefimizin farkında olarak buraya geldim ve elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Transfer sürecinde bana çok yardımcı olan Başkanımız Mesut Mestan'a teşekkür ediyorum. Bu forma ile taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.


Emrullah Şalk ise, "Öncelikle hedefi olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Camiaya ve bu büyük taraftara layık bir şekilde mücadele edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Transferimde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

KEREM CAN AKYÜZ, Emrullah Şalk, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç'tan Comolli'ye sert sözler: Yaptığın tüm planlamalar hatalı
Türkiye Futbol Federasyonu, talimat değişikliğini resmen açıkladı Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray Damien Comolli'den istifa açıklaması: Bu kararı Şubat 2019'da almıştım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 21:46:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor'da çifte imza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]