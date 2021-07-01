Yeni sezon hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor'da, Cüneyt Köz ve Vefa Temel açıklamalarda bulundu.

Tempolarını günden güne artırarak, Afyon kampına daha hazır bir şekilde gitmek istediklerini kaydeden deneyimli savunmacı Cüneyt Köz, güzel bir kamp döneminin ardından sezona da iyi başlama arzusunda olduklarını söyledi.

"SÜPER LİG'E DÖNECEĞİMİZE İNANIYORUZ"Geçtiğimiz sezondan kalan birlik ve beraberliğin, bu sezon da devam ettiğini dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, "Hocamızla, yeni yönetim ile beraber daha güzel bir hava yakaladık. Herkes mutlu, herkes huzurlu. İyi de çalıştığımızı düşünüyorum. Böyle de devam edecek, günden güne gücümüzü, kondisyonumuzu artırarak daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Bursaspor'un bu sene için tek bir hedefi var, tekrardan ait olduğu lige dönebilmek. Geçen sene kılpayı kaçırdığımızı düşünüyorum, bu sene daha tecrübeliyiz. Daha güçlü ve istekli olacağız. Hatalarımızdan ders çıkarıp, daha iyi hazırlanıp, Süper Lig'e döneceğimize inanıyoruz" dedi."EN BÜYÜK TRANSFERİMİZ TARAFTARIMIZ OLACAKTI"Taraftara da değinen Köz, "Geçen sene devre arasında, tribünler açılsaydı en büyük transferimiz taraftarımız olacaktı. Taraftarımızı tribünde görmek bizim için ekstra güç ve motivasyon, karşı takım için de ekstra bir korku. Onları yeniden, en kısa zamanda yanımızda görmek isteriz" diye konuştu."BATALLA'NIN BİZİMLE OLMASI GÜZEL BİR DUYGU"Takımın teknik heyetine dahil olan Pablo Martin Batalla'ya da parantez açan Köz, "Pablo Martin Batalla gibi bir efsanenin şu an bizimle beraber olması hepimiz için güzel bir duygu. Hepimize samimi bir şekilde yardımcı oluyor, antrenmanlara da katılıyor. Kondisyonu da çok iyi, Mustafa hoca ile konuşmak lazım son 15 dakika için. Kendisi Bursaspor'un efsanesi, onu yanımızda görmek bizim için bir gurur" ifadelerini kullandı."HEDEFİM DAHA FAZLA OYNAMAK"Bursaspor'un 18 yaşındaki genç oyuncusu Vefa Temel ise, geçtiğimiz sezon 6 aylık süren uzun bir sakatlık yaşadığını, bu sezon yeni bir sayfa açtığını söyledi.Temel, "Geçtiğimiz sezon 6 ay boyunca uzun bir sakatlık yaşadım. İlk maçımı bu süre sonrasında Eskişehirspor'a karşı oynadım. Ciddi bir sakatlıktı ama bunu atlatmam lazım. Bu sezon yeni bir sayfa açıyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon geçiririm. Hedefim daha fazla oynamak. Çok maç yapmak istiyorum. İdmanlar iyi geçiyor, herkes istekli. Hedefimiz büyük, çok çalışmamız lazım. Dün küçük bir arka adalemde sıkıntı yaşadım ama çoktandır idman yapmadığım için ondan oldu, çok önemli bir şey değil. İyi çalışıyoruz, böyle devam edecek. Nasıl bir Vefa izleteceğimi ben de merak ediyorum. Hepimiz göreceğiz" dedi."BATALLA BİZİMLE İDMANA ÇIKIYOR, BAŞKA NE İSTEYEBİLİRİZ Kİ"Taraftarlar tarafından oyun tarzı Batalla'ya benzetilen oyuncu, bu konuya dair ise, "Pablo Martin Batalla bizimle idmana çıkıyor, daha başka ne isteyebiliriz ki. Benim adıma çok mutluluk verici, burada olması çok büyük önem taşıyor. Herkes ondan çok şey öğreniyor, o da birçok şey öğretiyor. Herkes mutlu. Batalla'dan her şeyi öğrenmek istiyorum" görüşlerini paylaştı.ÇALIŞMALAR SÜRÜYORBursaspor, günün tek çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, kuvvet ve core çalışmalarıyla devam etti. Bursaspor, son bölümde ayak tenisi maçları yaparak antrenmanı tamamladı.Sakatlıkları süren futbolcular İsmail Çokçalış, Hasan Basri Ünal ve Tuğbey Akgün'ün tedavilerine devam edilirken, hafif sakatlıkları olan Vefa Temel ve Çağatay Yılmaz salonda çalıştı. Gribal enfeksiyon geçiren Ramazan Keskin ise çalışmada yer almadı.

Bursaspor yarın sabah saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.