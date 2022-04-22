Bursaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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Bursaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları tamamlandı

22.04.2022 19:40
Bursaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, mecbur kazanması gereken Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor, mecbur kazanması gereken Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı takım yarın saat 20.30'da Timsah Park'ta oynanacak maç öncesi Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girdi.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

(Barış Yalım - İHA)

Bursaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları tamamlandı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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