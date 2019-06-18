Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da elektrik krizi çözüldü
Son Dakika Spor Haber

Bursaspor'da elektrik krizi çözüldü

29 dakika önce

Bursaspor'da stadyum ve iki ayrı tesisin 1 milyon 543 bin TL borcu sebebiyle elektrikleri kesildi.

Bursaspor'da elektrik krizi çözüldü, System.String[]
Bursaspor'da stadyum ve iki ayrı tesisin 1 milyon 543 bin TL borcu sebebiyle elektrikleri kesildi. Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın, Nihat Özdemir ile görüşmesinin ardından elektrikler açıldı.

Bursaspor'un Limak Enerji firmasına ödenmemiş 6 faturayı kapsayan 1 milyon 543 bin liralık borcu sebebiyle Özlüce İbrahim Yazıcı, Vakıfköy Orhan Özselek ve Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun elektriği kesildi. 2018 aralık ayından itibaren ödenmeyen faturalar ile ilgili Limak Enerji, Bursaspor'un yaşadığı ekonomik sıkıntıları göz önüne alarak elektriği kesme kararını uzun süre ertelemişti. Dün akşam saatlerinde Bursaspor Başkanı Ali Ay, Limak Enerji Yönetim Kurulu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek elektrik sorununu şimdilik çözüme ulaştırdı. Özdemir'in talimatıyla tesislerin ve stadyumun elektriği tekrar sağlandı. Ali Ay yardımlarından dolayı Nihat Özdemir'e teşekkür etti. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:50 Kaynak: İHA
Limak Holding, Nihat Özdemir, Bursaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nihat Özdemir'den MHK, Tahkim Kurulu, VAR ve yabancı kuralı açıklaması Bursaspor'un stadı ve 2 tesisinin elektriği kesildi! Kolarov açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştım Atletico Madrid'den Eljif Elmas için bonservis bedeli ve Kalinic teklifi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:19:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da elektrik krizi çözüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]