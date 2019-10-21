Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Emirhan Aydoğan değerini arttırıyor
Son Dakika Spor Bursaspor'da Emirhan Aydoğan değerini arttırıyor

Bursaspor'da Emirhan Aydoğan değerini arttırıyor

1 saat önce

Bursaspor'da gösterdiği performansla taraftarların takdirini toplayan Emirhan Aydoğan, yeşil-beyazlı takımda değerini en fazla arttıran oyuncu oldu.

Bursaspor'da Emirhan Aydoğan değerini arttırıyor, System.String[]

Bursaspor'da gösterdiği performansla taraftarların takdirini toplayan Emirhan Aydoğan, yeşil-beyazlı takımda değerini en fazla arttıran oyuncu oldu.


TFF 1. Lig'de geride kalan 8 haftada 12 puan toplayan Bursaspor, haftayı 8. sırada tamamladı. Taraftarı önünde çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ile ayrılan yeşil-beyazlılarda, 3 golü bulunan Kubilay Kanatsızkuş, takımın en skorer ismi konumunda yer alıyor. Kubilay'ı 2'şer golle Emirhan Aydoğan ve Mamadou Diarra takip ediyor.


Takımın en değerlisi Kubilay


Yeşil-beyazlı ekibin piyasa değeri Transfermarkt verilerine 7.53 milyon Euro olarak gösterilirken, takımın en değerli ismi ise 750 bin Euro ile Kubilay Kanatsızkuş. Golcü oyuncuyu piyasa değerleri 700'er bin Euro olan Shehu ve Burak Kapacak izliyor.


En çok artış Emirhan Aydoğan'da


Bursaspor'da yeni güncellenen verilere göre takımda değeri en çok artış gösteren isim ise bu sezon oynadığı futbolla beğeni toplayan 22 yaşındaki genç oyuncu Emirhan Aydoğan oldu. Daha önce 50 bin Euro'luk bir piyasa değerine sahip olan başarılı futbolcu, bu rakamı 400 bin Euro'ya kadar çıkardı. - BURSA

Mustafa Fehmi Kubilay, Bursaspor, Aydoğan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:09 Kaynak: İHA
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