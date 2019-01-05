Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Emre Taşdemir ile Yollar Ayrıldı

Bursaspor'da Emre Taşdemir ile Yollar Ayrıldı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, futbolcu Emre Taşdemir ile yollarını ayırdı.

Bursaspor'da Emre Taşdemir ile Yollar Ayrıldı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, futbolcu Emre Taşdemir ile yollarını ayırdı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Emre Taşdemir'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Emre Taşdemir'e bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

23 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir, bu sezon sadece bir maçta forma şansı bulabildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:57 Kaynak: AA

Spor
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