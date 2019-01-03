Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy İdmanı Yarıda Bıraktı

Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy İdmanı Yarıda Bıraktı

1 saat önce

Bursaspor, devre arası kampının ikinci gününde hazırlıklarına devam etti.

Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy İdmanı Yarıda Bıraktı, System.String[]


Bursaspor, devre arası kampının ikinci gününde hazırlıklarına devam etti. Kasığında zorlanma olan Barış Yardımcı, kondisyon salonunda çalışırken, dizinde zorlanma olan Ertuğrul Ersoy ise antrenmandan ayrıldı.

Devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman geniş alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan yeşil beyazlı oyuncularda bir grup kuvvet çalışması, diğer grup ise yarı sahada çift kale maç yaptı. 

Dün yapılan antrenmanda kasığında zorlanma olan Barış Yardımcı kondisyon salonunda çalışırken, antrenman esnasında dizinde zorlanma olan Ertuğrul Ersoy ise antrenmandan ayrıldı.

Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:20 Kaynak: DHA

Antalya, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Bursaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe, Claudio Beauvue ve German Cano'yu Takibe Aldı Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a Kiraladığı Orkan Çınar, Geri Dönüyor

İstanbul'a Bu Akşam Sağanak Yağış, Gece Saatlerinde de Kar Yağışı Geliyor Hatayspor'un Yeni Forveti, Eski Fenerbahçeli Bienvenu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:50:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy İdmanı Yarıda Bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]