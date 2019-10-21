Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da eski başkan Ali Ay kulüpten ihraç ediliyor
Son Dakika Spor Bursaspor'da eski başkan Ali Ay kulüpten ihraç ediliyor

Bursaspor'da eski başkan Ali Ay kulüpten ihraç ediliyor

39 dakika önce

Bursaspor Kulübü eski başkanı Ali Ay'ın kulüpten ihraç edilmesiyle ilgili çalışma başlatıldı.

Bursaspor'da eski başkan Ali Ay kulüpten ihraç ediliyor, System.String[]

Bursaspor Kulübü eski başkanı Ali Ay'ın kulüpten ihraç edilmesiyle ilgili çalışma başlatıldı. Mesut Mestan başkanlığındaki Yönetim Kurulu'nun da ihraç talebine olumlu baktığı öğrenildi.

Bursaspor Kulübü'nde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul'da Mesut Mestan başkanlığa gelirken, genel kurul üyeleri eski başkan Ali Ay'ın ise kulüpten ihracını talep etmişti. Bursaspor Kulübü Disiplin Kurulu, bu talebi incelemeye aldı. Kurul, kulübü maddi ve manevi zarara uğrattığı gerekçesiyle Ali Ay'ın kulüpten ihraç edilmesi yönünde rapor hazırladı. Mesut Mestan başkanlığındaki yönetim kurulunun da bu talebe sıcak baktığı öğrenildi. İlk olağan toplantısında  konuyu değerlendirecek olan Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu'nun Ali Ay'ın kulüpten ihraç edilmesi yönünde karar alması bekleniyor.


Mesut Mestan, Bursaspor, Ali Ay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:10 Kaynak: DHA
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