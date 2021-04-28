Bursaspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları sürüyor
28.04.2021 19:51
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Eskişehirspor maçı hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Eskişehirspor maçı hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmandaEskişehirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktörümüz Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman5'e 2 pas pres oyunu ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada top kapma çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA
Son Dakika Tam kapanmada bankalar çalışacak mı? Bankalar Birliği kriterleri belirledi Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Uğurcan için 19 milyon euro verdiler, kabul etmedik Beşiktaş, skoru aldıktan sonra Rize karşısında oyunu düşük viteste oynuyor! Canlı anlatım RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı