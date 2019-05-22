Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

Bursaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

7 saat önce

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, daha sonra yarı sahada taktik çalışma yaptı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:58 Kaynak: AA
Bursaspor, Yeni Malatyaspor, Evkur, Spor
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