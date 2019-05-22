Bursaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları
7 saat önce
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bursaspor
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:58 Kaynak: AA
, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, daha sonra yarı sahada taktik çalışma yaptı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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