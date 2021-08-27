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Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı

27.08.2021 21:52
Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı, System.String[]

Bursaspor, yarın akşam saat 21.45'te Bitci Timsah Park'ta konuk edeceği Eyüpspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve tesislerde kampa girdi.

Bursaspor, yarın akşam saat 21.45'te Bitci Timsah Park'ta konuk edeceği Eyüpspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve tesislerde kampa girdi.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA

Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Futbol Federasyonu, Bursaspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika Spor


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