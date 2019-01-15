Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

Bursaspor'da Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

16 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Bursaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor'da Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Bursaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, idmanın son bölümünü basına kapalı yaptı.

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Shehu Abdullahi ve Aytaç Kara sağlık ekipleri kontrolünde takımdan ayrı düz koşu yaparken, Diafra Sakho ise salonda çalıştı.

Bursaspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:10 Kaynak: AA

Bursaspor, Fenerbahçe, Spor
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