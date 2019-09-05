Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
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Bursaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

2 saat önce

Bursaspor, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak amacıyla 8 Eylül Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları, System.String[]

Bursaspor, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak amacıyla 8 Eylül Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Ardından kontrol pas oyunu oynayan yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.


Sakatlıkları süren Onur Atasayar ve Recep Aydın'ın tedavilerine devam edilirken, Selçuk Şahin ile Emirhan Aydoğan salonda çalıştı.


Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe, Bursaspor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:42 Kaynak: AA
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