Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Başladı

Bursaspor'da Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Başladı

51 dakika önce

Ligde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları başlarken, sakatlığı bulunan Shehu takımdan ayrı düz koşu yaptı, Antalya kampında sakatlık yaşayan Aytaç Kara'nın tedavisine ise devam edildi.

Bursaspor'da Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Ligde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları başlarken, sakatlığı bulunan Shehu takımdan ayrı düz koşu yaptı, Antalya kampında sakatlık yaşayan Aytaç Kara'nın tedavisine ise devam edildi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılışını sahasındaki Fenerbahçe maçıyla birlikte 21 Ocak Pazartesi günü yapacak olan Bursaspor, bu mücadelenin hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı. 1 günlük iznin ardından Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam saatlerinde toplanan yeşil beyazlı oyuncuların basına kapalı antrenmanı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, minyatür kalelerle yapılan kontrol pas oyunuyla devam etti. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı. Sakatlığı bulunan Abdullahi Shehu takımdan ayrı düz koşu yaparken, Antalya kampında oynanan son hazırlık maçında sakatlanan Aytaç Kara'nın tedavisine devam edildi.

Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarnı sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:00 Kaynak: DHA

Antalya, Aytaç Kara, Bursaspor, Fenerbahçe, Spor
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