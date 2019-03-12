Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları

Bursaspor'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları

15 dakika önce

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, koordinasyon, pas kontrol ve gol çalışması yapıldı.

Tedavileri süren Barış Yardımcı, Tunay Torun ve Diafra Sakho salonda çalıştı. Allano Lima ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Öte yandan Bursasporlu futbolcular, idman öncesi Nijeryalı oyuncu Abdullahi Shehu'nun 26. yaş gününü pasta keserek kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:27 Kaynak: AA

Bursaspor, Galatasaray, Spor
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