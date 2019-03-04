Bursaspor'da Gol Yükünü Orta Alan Oyuncuları Sırtlıyor

Bu sezon forvet oyuncularından dilediği verimi alamayan Bursaspor, orta alan oyuncularıyla sonuca gitti.





Bu sezon forvet oyuncularından dilediği verimi alamayan Bursaspor, orta alan oyuncularıyla sonuca gitti. Atılan gollerin yüzde 59'unda oyunun ikinci bölgesinde görev alan oyuncuların imzası bulunurken, Aytaç Kara da kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.



Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, Demir Grup Sivasspor karşısında 439 dakika sonra Abdullahi Shehu'nun rakip fileleri havalandırmasıyla gol sevinci yaşarken, bu sezon gol yükünü özellikle orta alan oyuncularının çekmesi dikkat çekti. Ligde şu ana dek 22 gol kaydeden yeşil beyazlılarda bu gollerin 13'ü orta alan oyuncularından geldi. Böylelikle Samet Aybaba'nın öğrencileri, gol katkısının yüzde 59'unu bu bölgedeki oyuncularından alırken, forvet oyuncularının da yetersiz kalması ise öne çıktı. Ligde Umut Nayir 925 dakikada 3 gol, Diafra Sakho ise 834 dakika yalnızca 2 gol kaydedebildi.



AYTAÇ KARİYERİNİN EN GOLCÜ SEZONUNU GEÇİRİYOR



Yeşil beyazlılarda bu sezon ön plana çıkan oyuncu ise Aytaç Kara oldu. Kariyerinin en golcü sezonuna henüz 23'üncü haftada ulaşan deneyimli orta alan oyuncusu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Aytaç böylelikle takımının da en golcü oyuncusu oldu. Geçtiğimiz sezon da başarılı bir grafik ortaya koyan 25 yaşındaki oyuncu, Evkur Yeni Malatyaspor'da sezonu 4 gol 5 asist ile tamamlamıştı. Bu sezon ise Aytaç'ın gollerinin yanı sıra bir de asisti bulunuyor.



Aytaç'ın dışında diğer orta alan oyuncuları Iasmin Latovlevici (3), Yusuf Erdoğan (1), Allano Lima (1), Ramazan Keskin (1), Abdullahi Shehu (1), Henri Saivet (1) de gol sevinci yaşadı.



- Bursa

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