Bursaspor'da gollere santrfor oyuncularının katkısı - Son Dakika

Bursaspor'da gollere santrfor oyuncularının katkısı

22.04.2021 10:36
Bursaspor'da gollere santrfor oyuncularının katkısı, System.String[]

Genç ve dinamik bir kadro ile bu sezon mücadele gösteren Bursaspor, sezon genelinde 'golcü' bir kimlik gösterirken; gollerin yüzde 44'lük kısmı santrfor oyuncularından geldi.

Genç ve dinamik bir kadro ile bu sezon mücadele gösteren Bursaspor, sezon genelinde 'golcü' bir kimlik gösterirken; gollerin yüzde 44'lük kısmı santrfor oyuncularından geldi. Batuhan Kör, takımın en golcü ismi olurken, Ali Akman'ın hala takımın en fazla gole katkı veren oyuncu konumunda yer alması dikkat çekti.

Bursaspor, sezon genelinde TFF 1. Lig ve kupa mücadeleleri dahil olmak üzere 35 maçı geride bıraktı. Bu karşılaşmaların 31'in de gol sevinci yaşayan Bursa temsilcisi, hücumda etkili bir görüntü çizdi. Toplamda 57 kez topu rakip ağlarla buluşturan Bursa ekibinde, santrfor oyuncularının gollere olan katkıları da dikkat çekti. Yeşil beyazlılarda, santrfor oyuncuları 57 golün 25'ine imzasını attı.

BATUHAN KÖR ZİRVEDETakımın en golcü ismi konumunda bulunan 20 yaşındaki Batuhan Kör, 11 kez gol sevinci yaşadı. 4'ü kupa olmak üzere 32 maçta görev alan genç oyuncu; ligde 7, kupada ise 4 gol kaydetti. Devre arasında takımdan ayrılan bir diğer genç oyuncu Ali Akman da, 2'si kupa olmak üzere 20 maçta 10 kez rakip fileleri havalandırdı.EREN VE BERAT, İLKLERİNİ GOLLERLE TAÇLANDIRDITransfer engeli nedeniyle kadroya takviye gerçekleştiremeyen Bursaspor, sezon içerisinde altyapı oyuncularına da önemli şanslar tanıdı. Bu isimlerden santrfor oyuncuları 18 yaşındaki Eren Güler ve 19 yaşındaki Berat Altındiş de, 2'şer kez golle buluştu. Her iki genç oyuncu da, takımının ikinci yarıdaki maçlarında attığı gollerle puanlar toplamasına yardımcı oldu.ORTA ALANDAN BÜYÜK KATKIHücum aksiyonlarında orta alan ve kanat oyuncuları da etkin rol aldı. Merkez oyuncusu Emirhan Aydoğan ve hücuma kanattan destek veren Burak Kapacak, 7'şer gol kaydetti. Asistlerde ise bir diğer orta alan oyuncusu Burak Altıparmak öne çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, 2 golünün yanı sıra yaptığı 10 asist ile, takımının en fazla asist gerçekleştiren ismi konumunda yer aldı. Emirhan da, 4 asistiyle öne çıktı.

Gol ve asist sayıları baz alındığında takımdan ayrılan Ali Akman'ın, 10 gol 4 asist ile takımda en fazla gole katkıda bulunan isim olması da dikkat çekti.


- Bursa
Bursaspor'da gollere santrfor oyuncularının katkısı
Bursaspor'da gollere santrfor oyuncularının katkısı
Bursaspor'da gollere santrfor oyuncularının katkısı
Bursaspor'da gollere santrfor oyuncularının katkısı

Futbol Federasyonu, Bursaspor, Ali Akman, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da gollere santrfor oyuncularının katkısı - Son Dakika Spor


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