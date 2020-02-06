Bursaspor'da gözler Yevhen Seleznov'da - Son Dakika
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Bursaspor'da gözler Yevhen Seleznov'da

6 saat önce

Çıktığı son 4 maçta da fileleri havalandırmayı başaran Yevhen Seleznov, bir maçlık cezasının ardından pazar günü oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasında Bursaspor'un en büyük kozu olacak.

Bursaspor'da gözler Yevhen Seleznov'da, System.String[]

Çıktığı son 4 maçta da fileleri havalandırmayı başaran Yevhen Seleznov, bir maçlık cezasının ardından pazar günü oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasında Bursaspor'un en büyük kozu olacak.


TFF 1. Lig'de pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, tüm gözler YevhenSeleznyov'a çevrilmiş durumda. Eski Teknik Dirketör Yalçın Koşukavak döneminde fizik kalitesi yetersiz olduğu gerekçesiyleilk 11'de forma şansı bulamayan Ukraynalı futbolcu, İbrahim Üzülmez döneminde 4 kez ilk 11'de yer aldıve dört maçta da kaydettiği birer golle, son dönemde takımı sırtlayan isim oldu. Geçtiğimiz pazar akşamı oynanan ve Bursaspor'un 1-0 mağlup tamamladığı Eskişehirspor karşılaşmasında sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, Osmanlıspor karşısında Bursaspor'un en büyük gol umudu olacak. Ligin ikinci yarısına büyük bir çıkış yakalayarak giren 34 yaşındaki santrfor; Menemenspor ,Hatayspor, Fatih Karagümrük ve Akhisarspor karşılaşmalarında fileleri havalandırmayı başarmıştı. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
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