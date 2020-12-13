Bursaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Samsunspor galibiyeti sonrası ara vermeden Türkiye Kupası'nda salı akşamı karşı karşıya geleceği Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas ve pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Samsunspor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Samsunspor karşısında alınan 3 puan, antrenmanda morallerin yüksek olmasını sağladı. Futbolcular oldukça neşeli bir antrenman gerçekleştirdi.

Göztepe-Bursaspor karşılaşması salı akşamı saat 18.30'da oynanacak. - BURSA