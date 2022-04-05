Bursaspor'da Hasan Sabri Karaca en az 6 ay yok! - Son Dakika
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Bursaspor'da Hasan Sabri Karaca en az 6 ay yok!

05.04.2022 16:51
Bursaspor'da Hasan Sabri Karaca en az 6 ay yok!

Bursaspor'un genç futbolcusu Hasan Sabri Karaca'nın ön çapraz bağ ameliyatı olduğu açıklandı.

Bursaspor'un genç futbolcusu Hasan Sabri Karaca'nın ön çapraz bağ ameliyatı olduğu açıklandı. Hasan'ın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Bursaspor'un genç futbolcusu Hasan Sabri Karaca şanssız bir sakatlık yaşadı. 18 yaşındaki futbolcunun, ön çapraz bağ ameliyatı geçirdiği ve rehabilitasyon sürecinin başladığı açıklandı. En az 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Hasan Sabri Karaca ile ilgili Bursaspor Kulübü şu açıklamayı yaptı:

"Profesyonel futbolcumuz Hasan Sabri Karaca, geçtiğimiz günlerde ön çapraz bağ ameliyatı olmuştur. Futbolcumuzun ameliyatı başarılı geçmiş ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Hasan Sabri Karaca'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en yakın zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

(Barış Yalım/ İHA)

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Rehabilitasyon, Bursaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursaspor'da Hasan Sabri Karaca en az 6 ay yok! - Son Dakika
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