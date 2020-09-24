Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor

Bursaspor hafta sonu karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor, System.String[]

Bursaspor hafta sonu karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman sürdürdü.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Koordinasyon harekeleriyle başlayan antrenman pas pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalıştı.

Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 20:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor - Son Dakika Spor

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