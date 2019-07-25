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Bursaspor'da hedef transfer tahtasını açmak

1 saat önce

Bursaspor, TFF 1. Lig'in başlamasına 3 hafta kala ağustos ayının başında transfer tahtasını açarak yeni sezona iddialı girmek istiyor.

Bursaspor'da hedef transfer tahtasını açmak, System.String[]
Bursaspor, TFF 1. Lig'in başlamasına 3 hafta kala ağustos ayının başında transfer tahtasını açarak yeni sezona iddialı girmek istiyor.

Bursaspor yönetimde şu anda tek ana gündem transfer tahtasını açabilmek. Geçen sezon Süper Lig'e veda ederek TFF 1. Lig'e düşen Timsah, burada kalıcı olmak istemiyor. Mesut Mestan başkanlığındaki yönetimin en büyük hedefi transfer tahtasını açabilmek. Yeşil-beyazlı yönetim transfer tahtasını açabilmek için ise yoğun mesai harcıyor. 17-18 Ağustos tarihlerinde başlayacak ilk maçlar öncesinde yönetim, ağustos ayının ilk haftasında tahtayı açarak, iddialı bir takım kurmak istiyor.

Şamil ve Volkan iddiası

Yeşil-beyazlı yönetim transfer tahtasının açılmasının ardından transferleri arka arkaya açıklaması bekleniyor. TFF 1. Lig'de kalıcı olmak istemeyen ve 'Yeniden zirveye' sloganıyla göreve başlayan yönetim, eski futbolcuları Şamil Çinaz ve Volkan Şen gibi isimlerin üzerinde duruyor. Şehri ve takımı bilen oyuncuların uyum sıkıntısını yaşamayacağını düşünen yönetim, tecrübeli futbolcuları takıma katacak.

Ayrıca Pablo Batalla ile yapılan ilk görüşmede yıldız futbolcu, Arjantin'de 1 sene futbol oynamak istediğini yeşil-beyazlı kulübe iletti. Bursaspor'un bu transferden vazgeçmeyeceği Arjantinli yıldızı takıma geri dönüp ağabeylik yapması konusunda ısrarcı olacağı öğrenildi.

Öte yandan yeşil-beyazlılar, bu sezon lige yükselen ve iddialı bir takım olan Fatih Karagümrük deplasmanında sezonu açacak. Ardından Akhisarspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile ilk 6 haftada zorlu maçlara çıkacak. - BURSA
Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:32 Kaynak: İHA
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