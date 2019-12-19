Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi - Son Dakika Spor

Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi

6 saat önce

Bursaspor Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.

Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi, System.String[]

Bursaspor Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.


Yeşil- beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşmış bulunmaktayız. İmza töreni 20.12.2019 Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'mizde yapılacaktır" denildi. - BURSA

İbrahim Üzülmez, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:08 Kaynak: İHA
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