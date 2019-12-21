Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi başladı - Son Dakika Spor

Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi başladı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi başladı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulübün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Üzülmez, Bursaspor'a gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Bursaspor'un büyük bir camia olduğunu dile getiren Üzülmez, "Takımı bu zor dönemde ayağa kaldırmak için bir değişim oldu. Geliş amacımız Bursaspor camiasını daha ileriye taşımak. Başarı çok kolay değil, başarıya giden yollar çetrefilli yollardır. Biz bunu bilerek buraya geldik. Oyuncularıma da söyledim, Bursaspor armasını en ileriye taşımak için yapmamız gerekenler var. Onlardan birisi de çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak." diye konuştu.

Üzülmez, takımda zamanla güzel işler yapacaklarına inandığına değinerek, Bursaspor'u daha ileriye götürmek için herkesin yeşil-beyazlı takıma sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Eleştirilere açık olduğunu vurgulayan Üzülmez, şunları söyledi:

"Bazen olumsuz eleştiriler de olabiliyor. Türkiye'de en çok eleştirilen kişilerden birisi benim. Eleştiriye sonuna kadar açığım ama herkesin bize destek vermesi gerekiyor. Amacımız şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak. Taraftar kızacaktır bağıracaktır ama önemli olan işin sonunda ortak paydamız olan şampiyonluğu yaşamaktır. Umarın bu güzel birlikteliğin sonunda şampiyonluk olur. Bursaspor büyük bir camia, burada yapmamız gerekenler var. İnşallah Allah bize şampiyonluk mutluluğunu nasip eder. İnşallah bize güvenen insanlara karşı mahcup olmayız."

İmza törenine katılan Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da İbrahim Üzülmez'e başarılar diledi.

İbrahim Üzülmez'i geçmişten herkesin tanıdığını anlatan Mestan, "Futbolculuktaki ve teknik direktörlükteki başarılarını biliyoruz. 1,5 yıl sözleşme yaptık, Süper Lig opsiyonlu. İnşallah Bursaspor'umuza hayırlı olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Üzülmez, sözleşmeyi imzaladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Üzülmez, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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