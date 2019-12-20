Bursaspor'da İbrahim Üzülmez'in imza töreni yarına ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor'da İbrahim Üzülmez'in imza töreni yarına ertelendi - Son Dakika Spor

Bursaspor'da İbrahim Üzülmez'in imza töreni yarına ertelendi

6 saat önce

Bursaspor Kulübü, prensip anlaşmasına vardığı İbrahim Üzülmez'in bugün yapılması planlanan imza töreninin yarın yapılacağını duyurdu.

Bursaspor'da İbrahim Üzülmez'in imza töreni yarına ertelendi, System.String[]

Bursaspor Kulübü, prensip anlaşmasına vardığı İbrahim Üzülmez'in bugün yapılması planlanan imza töreninin yarın yapılacağını duyurdu.

Bursaspor Kulübü, geçen salı günü Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına girerken, İbrahim Üzülmez'de karar kıldı. Yeşil beyazlılar, dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına antrenör Musa Öztürk yönetiminde çıkarken, karşılaşmanın hemen öncesinde ise İbrahim Üzülmez ile prensip anlaşmasına varıldığı ve imza töreninin bugün yapılacağı duyuruldu.

Bursaspor Kulübü, konuyla ilgili olarak basın mensuplarını bilgilendirmede prensip anlaşmasına varılan İbrahim Üzülmez'in imza töreninin yarın sabah saatlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Teknik direktörlük kariyerinde Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Gençlerbirliği ve Elazığspor'u çalıştıran Üzülmez, toplamda 84 maça çıktı. Bu maçlarda Üzülmez'in takımları; 42 galibiyet, 20 beraberlik ve 20 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Üzülmez, daha önce Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e yükseltirken, geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Gençlerbirliği'ni de Süper Lig'e çıkarmıştı.


- Bursa
Yalçın Koşukavak, İbrahim Üzülmez, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber!
TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı!

Son Dakika Haberleri
21:10 Yeni Malatyaspor'dan yıkan haber! Arturo Mina'nın oğlu... - Son Dakika Spor
21:08 Yeni Malatyaspor'da büyük üzüntü - Son Dakika Spor
21:05 TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Ümraniyespor: 2 - Son Dakika Spor
21:02 Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın oğlu yoğun bakımda - Son Dakika Spor
20:52 BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! - Son Dakika Spor
17:50 TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 21:17:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor'da İbrahim Üzülmez'in imza töreni yarına ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]