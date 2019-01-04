Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Bursaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

20 dakika önce

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Bursaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'deki bir otelin sahasında teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular, idmanın son bölümünde yan top çalışması gerçekleştirdi.


Gribal enfeksiyon geçiren Onur Atasayar antrenmanda yer almazken, Shehu, Barış Yardımcı ve Saivet takımdan ayrı kuvvet çalışması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:10 Kaynak: AA

serik, Antalya, Bursaspor, Spor
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