Bursaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya
'da sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek
Turizm Merkezi'deki bir otelin sahasında teknik direktör Samet Aybaba
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular, idmanın son bölümünde yan top çalışması gerçekleştirdi.
Gribal enfeksiyon geçiren Onur Atasayar antrenmanda yer almazken, Shehu, Barış Yardımcı
ve Saivet takımdan ayrı kuvvet çalışması yaptı.