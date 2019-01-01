Bursaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Başlıyor

Bursaspor, Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları için yarın Antalya'ya giderek kampa girecek.

Bursaspor, Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları için yarın Antalya'ya giderek kampa girecek.



Süper Lig'in ilk devresini 21 puanla 11. sırada tamamlayan Bursaspor'da futbolculara verilen 9 günlük izin sona erdi. Yeşil-beyazlılar yarın Antalya'ya giderek 12 Ocak Cumartesi gününe katar çalışmalarını burada sürdürecek. 32 futbolcudan oluşan kamp kadrosunda 23 yerli, 9 yabancı futbolcu bulunuyor. 23 yerli futbolcunun 16'sı alt yapı kökenli olurken, kadroda bulunan futbolcuların yaş ortalaması ise 22.5. 2 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan yeşil-beyazlılar, kamptaki ilk hazırlık maçını ise 6 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Hollanda ekibi MVV Maastricht ile oynayacak.



Öte yandan takımdan ayrılması gündemde olan Jires Kembo ve Bogdan Stancu kamp kadrosunda yer almadı.



Bursaspor'un kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:



"Okan Kocuk, Muhammed Şengezer, Ataberk Dadakdeniz, Deniz Aydın, Barış Yardımcı, Muhammed Emin Sarıkaya, Aurelien Chedjou, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Ersoy, Santiago Vergini, Ahmet Furkan Özcan, Iasmin Latovlevici, Cengiz Umut Meraş, Onur Atasayar, Aytaç Kara, Ramazan Keskin, Tuğbey Akgün, Stephane Badji, Jani Atanasov, Abdullahi Shehu, Tunay Torun, Burak Kapacak, Abdülkadir Çelik, Henri Saivet, Furkan Soyalp, Eren Güler, Allano Lima, Yusuf Erdoğan, Çağatay Yılmaz, Diafra Sakho, Mehmet Umut Nayir, Ali Akman." - BURSA

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