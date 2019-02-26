Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da İstifa Şoku

Bursaspor'da İstifa Şoku

11 dakika önce

Bursaspor Genel Sekreteri Ebubekir Keskin istifa etti.

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Bursaspor Genel Sekreteri Ebubekir Keskin istifa etti. Kötü günler geçiren Bursaspor'da istifa geldi.

Genel Sekreter Ebubekir Keskin görevinden istifa etti. Bursaspor Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Olağanüstü Genel Kurul öncesi bu istifa sayısının da artması bekleniyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:47 Kaynak: İHA

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