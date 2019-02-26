Bursaspor'da İstifa Şoku
11 dakika önce
Bursaspor Genel Sekreteri Ebubekir Keskin istifa etti.
Bursaspor
Genel Sekreteri Ebubekir Keskin
istifa etti. Kötü günler geçiren Bursaspor'da istifa geldi.
Genel Sekreter Ebubekir Keskin görevinden istifa etti. Bursaspor Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Olağanüstü Genel Kurul öncesi bu istifa sayısının da artması bekleniyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:47 Kaynak: İHA
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