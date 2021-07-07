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Bursaspor'da kamp çalışmaları başlıyor - Son Dakika

Bursaspor'da kamp çalışmaları başlıyor

07.07.2021 13:31
Bursaspor'da kamp çalışmaları başlıyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları Afyon'da devam edecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları Afyon'da devam edecek. Yeşil-beyazlılar, yarın başlayacağı ve 11 gün sürecek Afyon kampı sonrası da Bolu'da ikinci etap çalışmalarını gerçekleştirecek.

TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Bursaspor'da kamp çalışmaları başlıyor. Yeni sezon hazırlıklarına Bursa'da başlayan yeşil-beyazlılar, yarın kamp çalışmaları için Afyon'a hareket edecek. 8-19 Temmuz tarihleri arasında Afyon'da olacak olan Bursaspor, burada iki hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Bursaspor kafilesi, üç günlük Kurban Bayramı izni sonrası, 22 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Bolu kampına çıkacak. Burada da iki hazırlık maçı yapmayı planlayan yeşil-beyazlılar, yeni sezona hazır hale gelecek. Bursaspor yönetimi, Bolu kampına kadar transfer yasağını da kaldırmayı planlıyor. - BURSA

Bursaspor'da kamp çalışmaları başlıyor
Bursaspor'da kamp çalışmaları başlıyor

Futbol Federasyonu, Bursaspor, Afyon, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da kamp çalışmaları başlıyor - Son Dakika Spor


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