Bursaspor'da Karadayı da istifa etti - Son Dakika

Bursaspor'da Karadayı da istifa etti

09.03.2021 11:52
Bursaspor'da Karadayı da istifa etti, System.String[]

Bursaspor Kulübü'nde Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Özgen Karadayı da görevinden istifa etti.

Bursaspor Kulübü'nde Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Özgen Karadayı da görevinden istifa etti.Konu ile ilgili açıklama yayımlayan Karadayı, "Başkanımız Sayın Erkan Kamat Başkanlığında kurulan ve Ağustos ayında yapılan genel kurulda Bursaspor camiasının büyük desteği ile aşk ile başladığımız görevimizde, her ne kadar Yedek Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapsam da, Hukukçu kimliğim nedeni ile, başlangıçta Kulüp avukatı dahi istifa etmiş bir Hukuk bölümünü devralıp, Kulübün içinde bulunduğu geçmişe dayalı karmaşık ve zor birçok hukuki sorunlarla ben ve arkadaşlarım, yoğun olarak çalışıp, mücadele edip, sonuç olarak raporlanabilen, boyutları bilinebilen bir dosyalama düzeni ile müthiş bir Hukuk Departmanı yaratmanın iç rahatlığı ile bugünlere geldik. Halihazırda gerek FİFA, gerek TFF bünyesinde yürütülen uyuşmazlıklar, gerekse de adli süreçler, profesyonelce yönetilen ve Türkiye'de çoğu kulüpte olmayan bir düzende yönetilebilir hale getirilmiştir. Kulübümüzün karşılaştığı karmaşık hukuki sorunlar hakkında bilgi, birikim ve tecrübemizle çözümler yaratıp, bu kısa sürede ciddi bir mesai harcayarak çalışmalarımızı kurduğumuz Hukuk ekibi olarak gerçekleştirdik" dedi."Gelinen noktada, zaten maddi olarak zor durumda olan kulübümüzün gerek içinde gerekse de dışında seveni kadar sevmeyeni de olduğunu üzülerek görüyorum" ifadesini kullanan Karadayı, şöyle devam etti;"Büyük Bursaspor taraftarı, önce saha dışı sonra da saha içinde başarıyı kovalayacak bir Yönetime sahip olmalıdır. Saha dışında başarılı olabilmek için müdahale ve çekişmede uzak bir Yönetime ihtiyaç bulunmakta olduğuna inanıyorum. Saha içi başarısı ise, Bursaspor camiasının birlik ve beraberliğini arkasına alan ve buna layık futbolcu ve teknik ekiple mümkündür. Maalesef son günler Yönetimin iş başına geldiği dönemde olan desteğin azaldığı, Sayın Başkan ve Yönetim Kurulumuzun da başardığımız ve yapmak istediğimiz yönetsel reformları yerine getirmek ve yerine getirdiklerini de izah etme noktasında eksik kaldığını görüyor ve üzülüyorum.Bu süreçte Hukuk Bölümü için emeğini esirgememiş, Kulüp Avukatı Sayın Muhammed Yavuz, Denetim kurulu üyesi Sayın Avukat Alper Tunga Çevik, Kulüp Hukuk Danışmanlığı görevini yürüten Sayın Avukat  Mehmet Göktürk Aslan'a bizlere yardım ve destekleri için özel teşekkürlerimi sunarım.Bu şartlarda, Şampiyon Bursaspor'umuzun layık olduğu yerlere ulaşması ve camiamızın birlik ve  beraberliğini de arkasına almak suretiyle başarıya koşacak bir Yönetime kavuşabilmesi için hızlıca Genel Kurul kararının açıklanması ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda gelecek planlaması yapılabilmesi için Yedek Yönetim Kurulu Üyeliğimden istifa ettiğimi, Büyük Bursa Camiasına saygılarımla bildiririm.

Hakkınızı helal edin…."


- N
Bursaspor'da Karadayı da istifa etti

Erkan Kamat, Bursaspor, İstifa, Hukuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da Karadayı da istifa etti - Son Dakika Spor


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