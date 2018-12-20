Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Kart Alarmı

Bursaspor'da Kart Alarmı

2 saat önce

Bursaspor'da forma giyen futbolcular Barış Yardımcı ve Tunay Torun, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı sarı kart görmeleri halinde takımlarını Fenerbahçe karşılaşmasında yalnız bırakacak.

Bursaspor'da Kart Alarmı, System.String[]
Bursaspor'da forma giyen futbolcular Barış Yardımcı ve Tunay Torun, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı sarı kart görmeleri halinde takımlarını  Fenerbahçe karşılaşmasında yalnız bırakacak. Öte yandan yeşil beyazlılarda bu sezon hiçbir oyuncu kırmızı kart görmezken, 4 oyuncunun ise sarı kart cezalısı olarak maç kaçırması dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da iki oyuncu kart sınırında bulunuyor. Ligde geride kalan haftalarda takımın istikrarlı isimlerinden Barış Yardımcı ve Tunay Torun, Malatya temsilcisine karşı oynanacak maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ikinci yarının ilk maçı olan Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik heyet, her iki oyuncuyu da uyarırken, Bursaspor özellikle bu sezon birçok lig maçında kart cezaları nedeniyle oyuncularından faydalanamadı.

KIRMIZI YOK ANCAK SARI KARTLAR ÇOK

Ligde şu ana dek kırmızı kart görmeyen ekiplerden biri olan Bursaspor'da buna karşın 4 oyuncu, sarı kartlar nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Takımın en hırçın ismi olan Stephane Badji, toplamda 6 sarı kart görürken; MKE Ankaragücü maçında kart cezası sebebiyle forma giyememişti. Badji'nin dışında; Allano Lima, Akhisarspor deplasmanında, Aytaç Kara, iç sahada oynanan Antalyaspor maçında ve kaptan Ertuğrul Ersoy da içeride oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında kart cezaları nedeniyle forma giyemedi.

Öte yandan Bursaspor'da bu sezon ligde 17 farklı oyuncu kart gördü. Yeşil beyazlılar aynı zamanda ligde şu ana dek kırmızı kart görmeyen Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Kasımpaşa ile birlikte 4 ekipten biri konumunda yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:52 Kaynak: DHA

Tunay Torun, Barış Yardımcı, Bursaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Brezilyalı Futbolcu Jailson, İstiklal Marşı Okunurken Türk Bayrağına Döndü Kulüpler Birliği ile Galatasaray'ı Birbirine Düşüren Hakem Hüseyin Göçek, Sahalara Dönüyor

Eurocup'ta 3 Türk Takımı da Erken Havlu Attı Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Üyeliğinden İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:33:40. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Kart Alarmı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]